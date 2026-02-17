ICL-Israel Chemicals Aktie

ICL-Israel Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: ICL-Israel Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ICL-Israel Chemicals lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ICL-Israel Chemicals noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,53 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ICL-Israel Chemicals noch 1,60 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie, gegenüber 0,320 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,18 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) 5,77 0,61% ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

