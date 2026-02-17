ICL-Israel Chemicals Aktie
Ausblick: ICL-Israel Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ICL-Israel Chemicals lädt am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ICL-Israel Chemicals noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,53 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ICL-Israel Chemicals noch 1,60 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie, gegenüber 0,320 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,18 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
