Ausblick: iClick Interactive Asia Group präsentiert Quartalsergebnisse

iClick Interactive Asia Group lässt sich am 27.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird iClick Interactive Asia Group die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,007 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei iClick Interactive Asia Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 53,8 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 324,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at