iClick Interactive Asia Group Aktie

iClick Interactive Asia Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DWMU / ISIN: US45113Y2037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.09.2026 07:01:06

Ausblick: iClick Interactive Asia Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

iClick Interactive Asia Group gibt am 03.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte iClick Interactive Asia Group einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 33,46 Prozent auf 14,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte iClick Interactive Asia Group noch 21,0 Millionen USD umgesetzt.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,000 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 58,0 Millionen USD, gegenüber 66,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu iClick Interactive Asia Group Ltd (A) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu iClick Interactive Asia Group Ltd (A) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

iClick Interactive Asia Group Ltd (A) (spons. ADRs) 0,86 -22,97% iClick Interactive Asia Group Ltd (A) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
07:17 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:04 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen