iClick Interactive Asia Group Aktie
WKN DE: A3DWMU / ISIN: US45113Y2037
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: iClick Interactive Asia Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
iClick Interactive Asia Group wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 23,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 11,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 62,1 Millionen USD im Vergleich zu 66,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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