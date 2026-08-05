Ausblick: ICU Medical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ICU Medical wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 548,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ICU Medical für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 533,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,17 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at