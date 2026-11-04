ICU Medical Aktie
WKN: 894139 / ISIN: US44930G1076
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ICU Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ICU Medical wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ICU Medical im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ICU Medical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 552,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 537,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,23 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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