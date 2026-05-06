Ausblick: ICU Medical präsentiert Quartalsergebnisse

ICU Medical wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 520,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ICU Medical einen Umsatz von 604,0 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at