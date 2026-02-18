ICU Medical Aktie
WKN: 894139 / ISIN: US44930G1076
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: ICU Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ICU Medical gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen, dass ICU Medical für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 530,6 Millionen USD – ein Minus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICU Medical 628,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,57 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,830 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,21 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,38 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
