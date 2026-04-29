IDACORP Aktie

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WKN: 916694 / ISIN: US4511071064

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: IDACORP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IDACORP wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,09 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem IDACORP 1,10 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 437,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 432,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,99 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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