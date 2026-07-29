IDACORP Aktie

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WKN: 916694 / ISIN: US4511071064

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: IDACORP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IDACORP öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass IDACORP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,76 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 511,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 450,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,39 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,98 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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