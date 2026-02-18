Ausblick: IDACORP präsentiert Quartalsergebnisse

IDACORP präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,732 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 29,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 411,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 533,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,85 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,50 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,93 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at