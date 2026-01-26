Ausblick: Idea Cellular öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Idea Cellular öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,589 INR. Das entspräche einem Gewinn von 38,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,950 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 112,73 Milliarden INR gegenüber 111,17 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,424 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,010 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 459,38 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 434,61 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at