Ideal Power Aktie
WKN DE: A2PLWN / ISIN: US4516222035
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: Ideal Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ideal Power präsentiert in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,310 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Ideal Power mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 100 Prozent verringert.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,240 USD, gegenüber -1,280 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
