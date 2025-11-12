Ideal Power Aktie
WKN DE: A2PLWN / ISIN: US4516222035
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ideal Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ideal Power lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Ideal Power für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,300 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -1,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
