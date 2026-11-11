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WKN DE: A2PLWN / ISIN: US4516222035

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ideal Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ideal Power präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,180 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ideal Power 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ideal Power 0,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,850 USD, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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