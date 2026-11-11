Ideal Power Aktie
WKN DE: A2PLWN / ISIN: US4516222035
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ideal Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ideal Power präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,180 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Ideal Power 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ideal Power 0,0 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,850 USD, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ideal Power Inc Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Ideal Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Ideal Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ideal Power Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ideal Power Inc Registered Shs
|2,00
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.