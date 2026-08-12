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WKN DE: A2PLWN / ISIN: US4516222035

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ideal Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ideal Power präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,230 USD. Das entspräche einem Gewinn von 30,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,330 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,970 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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