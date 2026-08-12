Ideal Power Aktie
WKN DE: A2PLWN / ISIN: US4516222035
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ideal Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ideal Power präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,230 USD. Das entspräche einem Gewinn von 30,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,330 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,970 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ideal Power Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Ideal Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.03.26
|Ausblick: Ideal Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ideal Power Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ideal Power Inc Registered Shs
|3,66
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.