Identive Aktie
WKN DE: A11404 / ISIN: US45170X2053
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Identive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Identive lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Identive die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Identive im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,150 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Identive 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Identive 5,0 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,530 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,790 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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