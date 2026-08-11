Identive Aktie
WKN DE: A11404 / ISIN: US45170X2053
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Identive stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Identive wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,150 USD gegenüber -0,260 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,7 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,570 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,790 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 23,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 21,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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