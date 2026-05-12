Identive Aktie
WKN DE: A11404 / ISIN: US45170X2053
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Identive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Identive veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,140 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Identive noch -0,210 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 31,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,9 Millionen USD gegenüber 5,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,587 USD je Aktie, gegenüber -0,790 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 25,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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