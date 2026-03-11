Identive Aktie
WKN DE: A11404 / ISIN: US45170X2053
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Identive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Identive lädt am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 15,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,797 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 26,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Identive Inc
|
07:01
|Ausblick: Identive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Identive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Identive öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Identive Inc
Aktien in diesem Artikel
|Identive Inc
|2,89
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.