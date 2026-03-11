Ausblick: Identive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Identive lädt am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 15,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,797 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 26,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at