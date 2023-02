Ausblick: Idex As verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Idex As wird am 22.02.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Idex As in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,026 USD, gegenüber -0,040 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at