IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: IDEX legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IDEX wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte IDEX 1,26 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll IDEX 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 845,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IDEX 814,3 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,26 USD im Vergleich zu 6,41 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,46 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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