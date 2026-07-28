Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

IDEX Aktie

IDEX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: IDEX präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IDEX stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IDEX noch 1,74 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 905,4 Millionen USD gegenüber 865,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IDEX Corp.

mehr Nachrichten