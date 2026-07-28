Ausblick: IDEX präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IDEX stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IDEX noch 1,74 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 905,4 Millionen USD gegenüber 865,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at