IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: IDEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IDEX wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,04 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,93 Prozent erhöht. Damals waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 882,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 862,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,89 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,64 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEX Corp.
|
07:01
|Ausblick: IDEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IDEX von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: IDEX präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEX-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IDEX von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IDEX von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)