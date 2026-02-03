Ausblick: IDEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IDEX wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,04 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,93 Prozent erhöht. Damals waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 882,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 862,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,89 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,64 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at