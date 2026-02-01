Ausblick: IDEXX Laboratories informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

IDEXX Laboratories wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,93 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IDEXX Laboratories noch 2,62 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll IDEXX Laboratories 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,07 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IDEXX Laboratories 954,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,93 USD im Vergleich zu 10,67 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,29 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,90 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at