IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: IDEXX Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
IDEXX Laboratories wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,94 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IDEXX Laboratories noch 3,63 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,11 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,65 USD, gegenüber 13,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,30 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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