IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: IDEXX Laboratories stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IDEXX Laboratories lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,73 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte IDEXX Laboratories einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,72 Milliarden USD, gegenüber 4,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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