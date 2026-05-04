Ausblick: IDEXX Laboratories zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IDEXX Laboratories wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte IDEXX Laboratories 2,96 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll IDEXX Laboratories im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 998,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,05 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,50 USD, gegenüber 13,08 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at