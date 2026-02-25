Idorsia Aktie

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

Ausblick auf Zahlenwerk 25.02.2026

Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Idorsia legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Idorsia veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,195 CHF je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,450 CHF je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 35,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 38,5 Millionen CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,9 Millionen CHF umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,415 CHF. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,450 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 212,1 Millionen CHF aus, nachdem im Zeitraum zuvor 112,5 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.

