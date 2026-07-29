Ausblick: Idorsia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Idorsia äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,195 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 31,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 49,5 Millionen CHF. Im Vorjahreszeitraum waren noch 72,2 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,537 CHF aus. Im Vorjahr waren -0,520 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 221,5 Millionen CHF, nachdem im Vorjahr 220,6 Millionen CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at