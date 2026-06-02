Ausblick: IDT B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IDT B wird am 03.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,890 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 302,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei IDT B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 308,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,79 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,01 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at