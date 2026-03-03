Ausblick: Idun Industrier Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Idun Industrier Registered B präsentiert in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 3,40 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 4,72 Prozent auf 594,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 567,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 14,00 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,82 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,28 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 2,19 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at