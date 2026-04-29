Idun Industrier AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QR3J / ISIN: SE0013512464
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Idun Industrier Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Idun Industrier Registered B öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 4,10 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Idun Industrier Registered B einen Gewinn von 0,930 SEK je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Idun Industrier Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 619,0 Millionen SEK im Vergleich zu 569,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 17,10 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,70 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 2,58 Milliarden SEK, gegenüber 2,30 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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