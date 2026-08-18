Idun Industrier AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QR3J / ISIN: SE0013512464
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Idun Industrier Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Idun Industrier Registered B wird am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,60 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,98 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Idun Industrier Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 688,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,12 Prozent gesteigert.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 18,50 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,70 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,71 Milliarden SEK, gegenüber 2,30 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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