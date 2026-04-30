IES Holdings Aktie
WKN DE: A2AKNG / ISIN: US44951W1062
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: IES gewährt Anlegern Blick in die Bücher
IES präsentiert in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 20,63 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 834,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 17,56 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 4,04 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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