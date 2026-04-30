Ausblick: IES gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IES präsentiert in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 20,63 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 834,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 17,56 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 4,04 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at