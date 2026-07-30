Ausblick: IES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IES veröffentlicht am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 890,2 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,08 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 19,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 4,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,37 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at