Ausblick: IFB Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IFB Industries wird am 24.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 12,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte IFB Industries 7,67 INR je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,70 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,32 Milliarden INR aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 49,86 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 29,35 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 55,67 Milliarden INR, gegenüber 50,86 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at