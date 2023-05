Ausblick: IGM Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IGM Financial wird sich am 03.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass IGM Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,875 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 CAD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 830,4 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 857,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 CAD, gegenüber 3,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,42 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,36 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at