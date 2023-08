Ausblick: IGM Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IGM Financial wird am 02.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,832 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,870 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,78 Prozent auf 785,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte IGM Financial noch 824,7 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 CAD im Vergleich zu 3,63 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,23 Milliarden CAD, gegenüber 3,36 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at