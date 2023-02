Ausblick: IGM Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IGM Financial präsentiert in der am 09.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,864 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,32 Prozent auf 827,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 912,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,05 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,33 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,45 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at