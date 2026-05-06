IGM Financial Aktie
WKN: A0CBFW / ISIN: CA4495861060
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: IGM Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
IGM Financial wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,990 CAD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 991,5 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 13,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 876,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,66 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,09 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,01 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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