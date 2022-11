Ausblick: IGM Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IGM Financial öffnet am 03.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,856 CAD je Aktie gegenüber 1,13 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IGM Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 812,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 891,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,44 CAD im Vergleich zu 4,05 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,30 Milliarden CAD, gegenüber 3,45 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at