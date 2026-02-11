Ausblick: IGM Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IGM Financial wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,20 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,07 CAD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll IGM Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 998,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 610,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 63,60 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,54 CAD je Aktie, gegenüber 3,93 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3,79 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,67 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at