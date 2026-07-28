Ausblick: IGM Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IGM Financial gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,29 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 24,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem IGM Financial 1,04 CAD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll IGM Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 831,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 24,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,42 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,66 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,14 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,01 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at