Ausblick: Ignitis Grupe Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ignitis Grupe Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,260 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,630 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ignitis Grupe Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 541,5 Millionen EUR im Vergleich zu 521,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,82 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,52 Milliarden EUR, gegenüber 2,30 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at