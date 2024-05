Ausblick: Ignitis Grupe Registered legt Quartalsergebnis vor

Ignitis Grupe Registered präsentiert in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,07 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ignitis Grupe Registered 1,76 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 664,5 Millionen EUR – ein Minus von 28,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ignitis Grupe Registered 927,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,92 EUR im Vergleich zu 4,42 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden EUR, gegenüber 2,54 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at