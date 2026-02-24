Ausblick: Ignitis Grupe Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ignitis Grupe Registered präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,760 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,860 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ignitis Grupe Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 659,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ignitis Grupe Registered 685,6 Millionen EUR umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,82 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,30 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at