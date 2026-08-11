Ausblick: Ignitis Grupe Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Ignitis Grupe Registered wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,300 EUR. Dies würde einer Verringerung von 21,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ignitis Grupe Registered 0,380 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 590,0 Millionen EUR – ein Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ignitis Grupe Registered 526,5 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,26 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,73 Milliarden EUR, gegenüber 2,47 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at