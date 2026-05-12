Ignitis Grupe AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QEGR / ISIN: LT0000115768

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ignitis Grupe Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ignitis Grupe Registered gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,18 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,16 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,68 Prozent auf 819,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 768,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,77 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,26 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,47 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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