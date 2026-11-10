Ignitis Grupe AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QEGR / ISIN: LT0000115768
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ignitis Grupe Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ignitis Grupe Registered wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 533,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 499,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 EUR, gegenüber 2,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,47 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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